Repubblica - Il Genoa esclude Balotelli: addio certo, rispunta il Monza

Un'avventura nata sotto infausti presagi, visto che l'allenatore che aveva spinto con forza per convincere la vecchia proprietà di 777 Partners ad ingaggiarlo fino a giugno – l'esonerato Alberto Gilardino – ha resistito appena 30 giorni prima di essere sostituito con. Acerrimo “nemico” dell'attaccante bresciano dai tempi dell'esperienza di Nizza (“Ha una mentalità che non si addice ad uno sport collettivo come il calcio”), il tecnico franceseche porta verso la separazione anticipata. Secondo quanto riferisce l'edizione genovese di Repubblica,

Nel club brianzolo, dove ritroverebbe un dirigente a lui molto legato come Adriano Galliani, Mario Balotelli ha già giocato dal dicembre 2020 a giugno 2021, collezionando in totale 14 presenze e realizzando 6 reti nel campionato di Serie B, chiuso con con un'eliminazione ai playoff per mano del Cittadella. In questa stagione, l'ex di Inter e Milan è sceso in campo in appena sei occasioni, nessuna da titolare, per un totale di appena 56'. L'ultima apparizione è del 21 dicembre scorso, quando Vieira gli concesse 7' nell'assalto finale per provare a strappare il pari contro il Napoli. Poi tre panchine consecutive senza fare il suo ingresso in campo e ora questa mancata chiamata per la trasferta dell'Olimpico. Ufficiosamente il Genoa fa trapelare che Balotelli non sia stato convocato per un affaticamento muscolare, ma la ricostruzione di Repubblica è diversa. Dopo che nei giorni scorsi sarebbe saltato un appuntamento tra l'agente Enzo Raiola e l'ad del club rossoblù Andres Blazquez, ieri alcuni rappresentanti della società avrebbero comunicato al calciatore di non partecipare alla seduta di allenamento in quanto non sarebbe stato poi preso in considerazione per Roma.

Un messaggio che sa tanto di partenza certa, con le parti che dovrebbero accordarsi per rescindere anticipatamente il contratto sottoscritto fino a giugno 2025, dopo che il 31 dicembre scorso è scaduto il termine per esercitare la clausola che avrebbe permesso a Balotelli di risolvere unilateralmente. Questo nonostante il suo arrivo all'ombra della Lanterna abbia avuto un immediato ritorno in termini di popolarità sui social del Genoa e le sue magliette siano le più vendute di tutta la squadra. Dopo poco più di 60 giorni, l'ennesimo tentativo di resurrezione è invece destinato a concludersi prima del tempo. Col Monza, alla caccia di rinforzi in attacco per tornare a sperare nella rimonta salvezza, che si profila sullo sfondo.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui