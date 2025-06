Repubblica - Inter, Oaktree pronto a offrire a Inzaghi un rinnovo da 10 milioni di euro all'anno

Perso lo Scudetto, l'Inter sogna la Champions League. La finale contro il Paris Saint-Germain si gioca tra una settimana a Monaco di Baviera in Germania. Intanto l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi viene criticato in Italia, ma è stimatissimo all'estero. Dove, dopo i tentativi andati a vuoto da parte di PSG e Manchester United, gli arabi dell'Al-Hilal stanno cercando di strapparlo all'Inter con un'offerta superiore ai 30 milioni di euro netti all'anno più bonus e la possibilità per il tecnico di tornare in Europa già nella stagione 2026/2027 senza penali secondo La Repubblica.

Lo stesso quotidiano in edicola oggi scrive che Oaktree, fondo proprietario dell'Inter, è pronto a proporgli un ricco (per gli standard italiani) prolungamento di contratto a 10 milioni di euro netti all'anno, bonus compresi.

Prima dell'anticipo dell'ultima giornata di campionato in Serie A vinta 2-0 a Como venerdì sera, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha dichiarato: "Inzaghi è il maggiore artefice del ciclo, vogliamo rinnovare il suo contratto". Per poi lasciare lo stadio prima del triplice fischio finale dell'arbitro.