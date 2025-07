Retegui tentato dall'Al-Qadsiah e da un maxi stipendio ma per l'Atalanta la cifra proposta non è abbastanza: tutte le cifre

L'Al-Qadsiah offre 10 milioni in meno del minimo indispensabile per il capocannoniere della Serie A e attaccante della nazionale, l'Atalanta rispedisce la richiesta al mittente

"Grazie, ma no grazie". L'offerta ufficiale ancora non è arrivata ma è quello che risponderebbe l'Atalanta all'Al-Qadsiah se concretizzasse l'interessamento reale manifestato per l'attaccante Mateo Retegui. Non una semplice punta ma il gioiello dei nerazzurri, colui che in 4 mesi si è preso l'attacco trascinando la squadra in vetta al campionato a fine 2024 e continuando a raggiungere record su record nel 2025. Venticinque gol in Serie A, ventotto in stagione, di destro, mancino, di testa e di tacco, su rigore e dal limite: Retegui, 26 anni, è nel pieno della sua carriera e il nuovo ct Gattuso non vede l'ora di schierarlo con la maglia azzurra, proprio a Bergamo, il prossimo 5 settembre contro l'Estonia.

LA MAGRA OFFERTA - Gli intermediari dell'Al-Qadsiah sarebbero infatti disposti a sborsare solo 40 milioni circa, ben dieci in meno del minimo sindacabile per cui l'Atalanta sarebbe disponibile a sedersi almeno al tavolo delle trattative. Ampiamente inadeguata per il capocannoniere della Serie A e lontana dai 50-60 milioni fissati dai bergamaschi. Ora bisognerà capire due cose. Prima di tutto, se i sauditi rilanceranno con una proposta ufficiale o si fermeranno qui, considerato che per Kean erano disposti a pagare una clausola da 52 milioni. E poi la volontà di Retegui, con l'Al-Qadsiah che potrebbe tentarlo con un'offerta da 15 milioni a stagione ma senza la possibilità di giocarsi la Champions da protagonista e rimanere sul palcoscenico europeo.

LE ALTERNATIVE SE PARTE - In caso di partenza, l'Atalanta sta comunque sondando diverse alternative. Su tutti Lucca, l'attaccante dell'Udinese classe 2000 conteso da Napoli, e Raspadori, in cerca di maggiore spazio e da mesi seguito e corteggiato dai dirigenti nerazzurri. Se Retegui dirà addio però, difficile (se non impossibile) che l'Atalanta si privi anche di Lookman: sul nigeriano, valutato circa 60 milioni, ci sono gli occhi di Napoli, Arsenal, Liverpool e, ora, anche dell'Atletico Madrid, che ha appena versato all'Atalanta 22 milioni tra il riscatto di Musso e l'acquisto di Ruggeri.