Reunion Oasis nel 2025: cosa c'è da sapere. Manchester City e Atletico Madrid 'esultano'

Gli Oasis, storica band inglese tra le più amate degli anni Novanta, sono pronti a tornare. Secondo i media inglesi i fratelli Liam e Noel Gallagher hanno deciso di sotterrare l'ascia di guerra e dopo oltre 15 anni di carriere da solisti (gli Oasis si sono sciolti prima di un concerto a Parigi nel 2009) torneranno insieme per un tour, che vedrà la luce nel 2025.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma un breve video postato dai social del gruppo britannico e condiviso dai due artisti, che anticipa novità per domani, martedì 27 agosto alle 8 del mattino ora locale, ha infiammato i social. La reunion, secondo i media inglesi, è cosa fatta: gli Oasis nell'estate 2025 saranno gli headliner del prestigioso festival di Glastonbury, dovrebbero suonare allo storico festival a Heaton Park a Manchester, la loro città di origine, e a Wembley a Londra, che sarebbe stato prenotato per dieci date. Non sono da escludere nemmeno concerti in Scozia, mentre a oggi non ci sono indiscrezioni riguardo a un tour europeo.

La notizia della possibile reunion degli Oasis è stata condivisa anche dal mondo del calcio. Il profilo del Manchester City, club per il quale i fratelli Gallagher fanno il tifo, ha retwittato il post della band che rimanda alle novità del 27 agosto, con tanto di cuoricino azzurro, la stessa cosa ha fatta l'Atletico Madrid, con il commento "Día histórico para los Gallagher", giorno storico per i Gallagher. Il riferimento è anche all'esordio contro il Girona dell'ex Chelsea Conor Gallagher, in campo 32'.