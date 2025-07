Rice chiede scusa, Grealish esulta: due cuori divisi tra Irlanda e Inghilterra. Cosa è successo in Nations League

L'Inghilterra parte in quarta nella sua prima sfida di UEFA Nations League, sul campo dell'Aviva Stadium di Dublino, dove la nazionale di Lee Carsley è stata oggi ospite dell'Irlanda. I britannici passano subito in vantaggio e lo fanno con Declan Rice, per poi raddoppiare prima della mezz'ora con Jack Grealish, autore del gol che archivia il risultato. Un uno-due assai curioso, se si considera che entrambi sono legati all'Irlanda da una profonda relazione, che hanno scelto di celebrare in due maniere decisamente opposte.

LA SCELTA SOFFERTA DI RICE - Quello tra Rice e l'Irlanda è un rapporto di amore-odio, che affonda le radici nel suo passato. Dotato di doppia nazionalità inglese-irlandese in ragione delle origini dei nonni paterni, seppur nato a Londra, Rice ha fatto tutta la trafila delle giovanili con l'Irlanda, giocando anche tre amichevoli con la nazionale maggiore isolana, prima di scegliere l'Inghilterra, suo paese natale. Una scelta che aveva sollevato diverse polemiche, anche perché avvenuta nel 2019 in periodo di Brexit, quando non mancavano tensioni e discussioni sul tema della frontiera tra Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord (parte della Gran Bretagna). Polemiche che Rice aveva provato a spegnere, ammettendo di aver scelto l'Inghilterra per un semplice fatto di opportunità: "Sono inglese, è stata una decisione sofferta ma ho pensato a ciò che fosse meglio per me". Rice non ha mai negato l'affetto che prova verso l'Irlanda, nonostante non sia esattamente apprezzato dalla tifoseria dell’isola di smeraldo. Per dimostrarlo, nella sfida di oggi proprio contro la sua ex nazionale, ha scelto di non esultare, così da mostrare rispetto nei confronti della storia della propria famiglia.

ESULTA GREALISH - Anche per Grealish, seppur in maniera meno evidente rispetto a Rice, quella contro l'Irlanda era una partita particolarmente sentita. Nel suo albero genealogico infatti, la bandiera irlandese è molto presente, considerando che 3 dei suoi 4 nonni sono irlandesi di nascita e che quindi anche lui è dotato di doppio passaporto. E infatti il cognome "Grealish" proprio come "Rice" è di origine irlandese. Nato a Birmingham, allo stesso modo del suo compagno ha giocato con la maglia dell'Irlanda fino all'Under 21, prima di passare a vestire la maglia della nazionale inglese nel 2016. Fa quindi specie vedere la nazionale dei Tre Leoni segnare all'Aviva Stadium, il 2º stadio più grande dell'isola (dopo Croke Park, che però è consacrato a calcio gaelico, hurling e rugby), proprio con quei due ragazzi dal cuore diviso a metà tra Irlanda e Inghilterra. Con una sostanziale differenza: se Rice ha scelto di non esultare al momento della rete, Grealish non si è posto lo stesso problema, lasciandosi andare a una smodata manifestazione di gioia.

