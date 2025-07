Riecco l'ex Juventus Sorensen: torna a giocare in Italia, ecco dove

Come si legge nel comunicato ufficiale del club, "Feralpisalò comunica di aver sottoscritto un accordo con il calciatore danese, classe 1992, Frederik Sørensen. Il difensore ha firmato con i Leoni del Garda un contratto valido fino al 30 giugno 2025, con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni. Sørensen, prima di calcare palcoscenici internazionali, inizia la carriera nel Lyngby BK per poi vestire le maglie di Juventus, Bologna, Hellas Verona, Colonia, Young Boys, Pescara fino all’ultima stagione nella Ternana, in Serie B. A Frederik, che vestirà la maglia numero 4, il più cordiale benvenuto a Salò".

Sørensen ha giocato con la maglia della Juventus fra l'estate del 2010 e il gennaio del 2012, con un bilancio di 19 presenze e 0 gol. Nel 2010-11, con Luigi Delneri come allenatore, il danese colleziona 18 presenze, mentre nel 2011-12, con Antonio Conte in panchina, Sørensen gioca una sola partita, in Coppa Italia, per poi essere ceduto al Bologna a gennaio. L'ultima esperienza di Sorensen risale alla stagione 2023-24, con la Ternana.