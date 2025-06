Rinvio playout Serie B, furia Salernitana: "Nessun fondamento giuridico. Ci tuteleremo in ogni sede"

Caos in Serie B, con il rinvio dei playout del campionato ormai ufficiale. La Salernitana non ci sta ed è furiosa: "Nessun fondamento giuridico, pronti a tutelarci in ogni sede".

La Lega Serie B ha comunicato ufficialmente la decisione di posticipare le gare in programma il 19 e il 26 maggio 2025 a data da destinarsi. Una scelta, secondo La Gazzetta dello Sport, che sarebbe dovuta a una penalizzazione in arrivo per il Brescia (probabilmente di 4 punti) che cambierebbe drasticamente la classifica finale: la Sampdoria andrebbe ai playout con la Salernitana, il Frosinone sarebbe salvo e le Rondinelle sarebbero retrocesse.

CLAMOROSO IN SERIE B: BRESCIA VERSO PENALIZZAZIONE E RETROCESSIONE

FURIA SALERNITANA - La Salernitana non ci sta ed è una furia dopo il rinvio dei playout. La società campana ha diramato un lungo comunicato, accompagnato dalle parole dell'amministratore delegato Maurizio Milan, nel quale si dice disorientata per la situazione e pronta ad intraprendere azioni legali per tutelarsi.

IL COMUNICATO DELLA SALERNITANA - L’U.S. Salernitana 1919, letto il Comunicato Ufficiale n.211 Lega Serie B pubblicato in data odierna, comunica di aver immediatamente attivato il proprio pool legale e di aver provveduto a inoltrare formale diffida alla Lega Serie B. Nel dettaglio, il club chiede l’immediata revoca del provvedimento di rinvio a data da destinarsi dei playout, espressamente impugnato, e si riserva la possibilità di intraprendere ulteriori azioni nelle sedi consentite.

LE PAROLE DI MAURIZIO MILAN - L’amministratore delegato dell’U.S. Salernitana 1919, Maurizio Milan, commenta così la vicenda: “Siamo nel bel mezzo di una situazione inaspettata e che sorprende noi tutti, dai calciatori alla proprietà, passando per tutto lo staff. Ci disorienta il fatto di venire a conoscenza della sospensione dei playout e quindi del rinvio di una partita così importante a sole ventiquattro ore dalla sua disputa, peraltro senza sapere quando ed eventualmente contro chi rigiocarla. È evidente che sarebbe stato più corretto, a nostro avviso, disputare regolarmente i playout e poi attendere eventuali risvolti dalla vicenda che coinvolge il Brescia. Siamo certi che il rinvio non abbia alcun fondamento giuridico perché non siamo in presenza di provvedimenti sanzionatori formali, né definitivi. Inoltre, dispiace per i tantissimi tifosi che avevano assicurato la loro presenza e il loro sostegno domani allo stadio Arechi. Siamo certi che avrebbero fatto altrettanto, per quanto nelle loro possibilità, anche a Frosinone. Siamo al loro fianco, come loro sono accanto a noi sempre e comunque. Tuteleremo la Salernitana in ogni sede, anche al fine di non turbare la regolarità della stagione, che è interesse dell’intero movimento calcistico. Come sancisce la legge statale, ogni penalizzazione va applicata alla fine del campionato ed alla fine di ogni giudizio riguardante l’eventuale penalizzazione. Ogni interpretazione diversa viola i principi normativi”.