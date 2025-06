River Plate, goal e infortunio alla caviglia per Driussi: "Ho rotto tutto" portato in ospedale in sedia a rotelle. Niente Inter

Il River Plate parte con il piede sull'acceleratore nel suo esordio al Mondiale per Club Fifa e con un rotondo 3-1 rifilato ai giapponesi dell'Urawa Red Diamonds si porta immediatamente al comando del Gruppo E quello in cui si trova anche l'Inter che alle 3 del mattino sfiderà i messicani del Monterrey. Marcelo Gallardo può sorridere per il risultato, ma non per quanto accaduto in campo poiché al minuto 50' subito dopo aver segnato il goal del momentaneo 2-0, ha perso per infortunio il suo attaccante Sebastian Driussi.

CAVIGLIA KO - L'attaccante classe 1996, cresciuto nelle giovanili dei Millionarios e conosciuto in Europa per la sua esperienza allo Zenit San Pietroburgo ha sfruttato un disastroso retro passaggio di testa della difesa giapponese e, anticipando di testa l'uscita di Nishikawa (che lo ha anche colpito al volto a mano aperta nel disperato tentativo di salvare la palla) e ha buttato in porta la palla del 2-0. Cadendo a terra, però, Driussi ha poggiato malissimo la caviglia che non ha retto il peso del corpo e che lo ha immediatamente costretto a chiedere l'intervento dello staff medico e poi il cambio.

"HO ROTTO TUTTO" - Le prime impressioni sono state subito negative al punto che il giocatore, parlando con i medici e i compagni, come riportato da Tyc Sports in Argentina, ha detto esplicitamente "ho rotto tutto". Gallardo non ha perso tempo e, sfruttando l'intervento dei sanitari, ha mandato a scaldarsi e poi subito in campo Miguel Borja centravanti colombiano classe 1993

IN SEDIA A ROTELLE IN OSPEDALE - La prima diagnosi è quella di una seria distorsione alla caviglia con il giocatore che è voluto rimanere in panchina per assistere alla fine della gara e che però ha dovuto lasciare il campo letteralmente in spalla a Diego "La Roca" Moreno, collaboratore dello staff tecnico di Gallardo. Poi Driussi è stato messo su una sedia a rotelle come da protocollo ed è stato trasportato in ospedale per svolgere ulteriori accertamenti.

NIENTE MONTERREY E INTER - La caviglia era già molto gonfia e tumefatta, ma saranno proprio i test clinici a definire l'entità dello stop. Sicuramente la punta argentina non sarà a disposizione di Gallardo per le altre due partite del girone contro Monterrey (ore 3 di domenica 22 giugno) e Inter, sempre alle 3 del mattino di giovedì 26 giugno.