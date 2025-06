River Plate-Monterrey: formazioni, dove vederla in tv e streaming

River Plate e Monterrey si affrontano nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club.

Prosegue il programma del gruppo E, quello in cui è inserita l'Inter di Cristian Chivu, in una sfida cruciale per il passaggio del turno.

I Millonarios hanno battuto 3-1 gli Urawa Red Diamonds all'esordio (ma hanno perso per infortunio Driussi, torneo finito) e vogliono dare continuità per garantirsi il passaggio agli ottavi di finale. Dall'altra parte i messicani, che hanno fermato l'Inter sull'1-1 con il goal di Sergio Ramos (prima del pareggio di Lautaro Martinez) nel primo turno e vanno ora a caccia della prima vittoria nel torneo.

Tutte le informazioni su River Plate-Monterrey: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

RIVER PLATE-MONTERREY: CANALE TV E STREAMING

Partita: River Plate-Monterrey

Data: domenica 22 giugno 2025

Orario: 03.00 italiane

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI RIVER PLATE-MONTERREY

RIVER PLATE (4-3-3): Armani; Montiel, Martinez Quarta, Pezzella, Acuña; Fernández, Pérez, Castaño; Mastantuono, Borja, Colidio. All. Gallardo.

MONTERREY (3-4-2-1): Andrada; Medina, Sergio Ramos, Guzman; Chavez, Rodriguez, Torres, Arteaga; Canales, Ocampos; Berterame. All. Torrent.

DOVE VEDERE RIVER PLATE-MONTERREY IN TV - La sfida tra River Plate e Monterrey si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

RIVER PLATE-MONTERREY IN DIRETTA STREAMING - River Plate-Monterrey sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - La telecronaca della partita su DAZN è affidata a Luca Farina.