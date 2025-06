Ex Inter, Colidio apre il 3-1 del River Plate sull'Urawa Red Diamonds

Tre goal di testa e tre punti per il River Plate, che batte 3-1 l'Urawa Red Diamonds nella prima giornata del Mondiale per Club nel gruppo E, lo stesso dell'Inter che debutta contro i messicani del Monterrey alle 3 di notte italiane. A a Seattle gli argentini non possono contare su Ruberto e Simon, i giapponesi devono fare a meno di Shibato. Gallardo schiera dall'inizio tre vecchie conoscenze del calcio italiano (i difensori ex viola Pezzella e Martinez Quarta oltre all'attaccante Colidio, ex Inter, più Miguel Borja, ex Livorno, entrato dalla panchina) e il giovane talento Mastantuono, già acquistato dal Real Madrid

L'ex nerazzurro Colidio (nominato man of the match) apre le danze dopo un palo colpito da Driussi, che raddoppia nella ripresa. I giapponesi dimezzano lo svantaggio con Matsuo su rigore, ma gli argentini ristabiliscono le distanze con Meza, che fissa il risultato sul 3-1 finale. Sabato prossimo nella seconda giornata il River Plate sfida il Monterrey, mentre l'Urawa gioca contro l'Inter.

IL TABELLINO

River Plate-Urawa Red Diamonds 3-1

MARCATORI: 12' Colidio (R), 48' Driussi (R), 58' rig. Matsuo (U), 73' Meza (R).

RIVER PLATE (4-3-3): Armani; Montiel, Pezzella, Martinez Quarta, Acuna (88' Casco); Nacho Fernandez (46' Galoppo), Enzo Perez (46' Meza), Castano; Mastantuono, Driussi (51' Borja), Colidio (75' Pity Martinez). All. Gallardo.

URAWA RED DIAMONDS (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraaten, Naganuma (81' Ogiwara); Yasui (81' Matsumoto), Gustafson (88' Haraguchi); Kaneko (71' Sekine), Watanabe, Matheus Savio (72' Thiago Santana); Matsuo. All. Skorza.

ARBITRO: Zwayer (Germania).

AMMONITI: Enzo Perez (R), Gustafson (U), Acuna (R), Pezzella (R), Watanabe (U), Galoppo (R).

ESPULSI: -

GOAL E AZIONI SALIENTI

90' - Bella parata di Armani su Thiago Santana.

82' - Mastantuono sfiora il palo con un colpo di testa su cross di Acuna dalla sinistra.

73' - Il River Plate ristabilisce le distanze col colpo di testa di Meza sul calcio d'angolo battuto da Acuna.

62' - Mastantuono ci prova dalla distanza, senza impensierire Nishikawa che blocca a terra.

58' - L'Urawa Red Diamonds dimezza lo svantaggio con Matsuo, che trasforma un calcio di rigore concesso per un fallo di Acuna su Kaneko.

48' - Il River Plate raddoppia con Driussi, che anticipa di testa il portiere Nishikawa in uscita su uno sventurato retropassaggio aereo di Hoibraaten. Cadendo a terra l'attaccante argentino si fa male alla caviglia e viene sostituito da Miguel Borja, ex Livorno.

42' - Armani blocca un sinistro centrale di Kaneko da fuori area.

32' - Sul calcio di punizione battuto da Matheus Savio, Hoibraaten segna con un colpo di testa in tuffo, ma viene pescato in posizione di fuorigioco e così il goal viene annullato.

28' - Mastantuono apparecchia per il tiro da fuori area di Nacho Fernandez: palla alta sopra alla traversa.

25' - Armani respinge la girata al volo di Matsuo, che però era in fuorigioco.

12' - L'ex interista Colidio sblocca il risultato con un colpo di testa su cross dalla sinistra di Acuna, lanciato da Mastantuono.

9' - River Plate vicinissimo al vantaggio con Driussi, che colpisce un palo con un bel sinistro in diagonale dal limite dell'area di rigore.

