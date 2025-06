Rivoluzione Milan: Theo Hernandez, Leao e Joao Felix out, rischia Gimenez. La formazione provata per Lecce

Il Milan deve ripartire e Sergio Conceicao approfitta della prima settimana "lunga" da quando allena i rossoneri per lavorare sul campo. E preparare sorprese: è rivoluzione nella formazione provata in vista della trasferta di Lecce, rischiano Theo Hernandez, Rafael Leao, Joao Felix e anche Santiago Gimenez.

Giornata di lavoro a Milanello, dove il Diavolo si prepara per la sfida del Via del Mare, anticipo della 28esima giornata di Serie A. Una sfida delicata, perché il Milan arriva da tre sconfitte consecutive in campionato (Torino, Bologna, Lazio) senza contare l'eliminazione dalla Champions League contro il Feyenoord. Serve una reazione e per dare una scossa all'ambiente Conceiçao studia alcune mosse a sorpresa.

Il tecnico portoghese infatti ha stupito con alcune mosse inedite nelle prove effettuate oggi nel centro sportivo di Carnago: tanti esclusi eccellenti e un possibile debutto a sorpresa.

MILAN, LA FORMAZIONE PROVATA PER IL LECCE - Secondo quanto riferito da Sky Sport infatti, oggi Conceiçao ha provato una formazione inedita: Sportiello tra i pali, vista la squalifica di Maignan; Gabbia e Thiaw al centro della difesa (out per squalifica anche Pavlovic) con Walker a destra e Bartesaghi a sinistra; altra grande sorpresa in mezzo, accanto a Reijnders testato Warren Bondo, arrivato dal Monza e ancora in attesa del debutto; rivoluzionato anche il trio sulla trequarti, con Jimenez e Sottil ai lati di Pulisic; terminale centrale Abraham.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Walker, Gabbia, Thiaw, Bartesaghi; Bondo, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Sottil; Abraham.

QUANTI BIG A RISCHIO - Una formazione sorprendente con tanti big non provati nell'undici titolare: Theo Hernandez dietro, Youssouf Fofana fuori così come Yunus Musah fin qui sempre impiegato, Rafael Leao e Joao Felix entrambi dalla panchina e pure Santiago Gimenez vede a rischio la propria presenza dal 1'.

Si tratta chiaramente di una prova tattica e non ancora di scelte definitive da parte di Conceiçao, venerdì il Milan svolgerà l'ultimo allenamento prima della partenza per Lecce e quella seduta sarà importante per capire se il tecnico portoghese confermerà o meno questa formazione rivoluzionata.

FLORENZI TORNA IN GRUPPO - Da Milanello però arrivano anche altre notizie e una di queste è il sorriso ritrovato di Alessandro Florenzi. Per la prima volta dal grave infortunio al ginocchio subito nel corso della tournée negli Stati Uniti, il terzino è tornato ad allenarsi in gruppo.

Niente da fare invece per Ruben Loftus-Cheek, che anche oggi ha svolto lavoro personalizzato.