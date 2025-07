Roberto Mancini torna alla Sampdoria: cosa è successo dall'ultima partita del 1° giugno 1997

(1-1 contro la Fiorentina, reti di Robbiati e Montella), prima del giro d'onore sotto la Curva Sud e l'abbraccio col popolo del Doria. Che 5 anni prima aveva salutato l'altro gemello del goal Luca Vialli e che(e in parte la rabbia) che il bellissimo sogno che aveva allietato i pomeriggi e le notti di fine Anni Ottanta e dei primi del Novanta era definitivamente sfumato.(lo stesso obiettivo che nelle ultime stagioni, della carriera da uomo di calcio e della vita, avevano scandito l'esistenza di Luca Vialli),

Roberto Mancini e la Samp si ritrovano, in un momento particolare, non dei più facili per entrambi. Il primo, conclusasi senza gloria (anzi) la parentesi da ct dell'Arabia Saudita, è ancora alla ricerca della sfida giusta per tornare su una panchina di prestigio ed esprimere da lì tutta la sua voglia di riscatto. Roma e Juventus sono state delle belle idee ma niente di più. Il Doria è invece nel mezzo di una stagione che, da complicata e tormentata – già tre allenatori si sono avvicendati, l'ultimo a saltare è stato Semplici – sta diventando drammatica. Terzultimo posto in classifica in Serie B, che ad oggi significherebbe retrocessione in C. E' così, che nel momento del bisogno, dell'emergenza totale che ci si affida agli amici. Quelli veri.

In attesa dell'ufficialità, tra annunci che definitivi non erano e mezze smentite a via social, il Mancio prepara il grande rientro: non sarà dirigente ma consulente di primissima importanza del presidente Matteo Manfredi, un ruolo sulla carta più defilato ma nella sostanza operativo ai massimi livelli. Quando indossava la “10” e infiammava con la sua classe il “Ferraris”, amava ispirare i suoi compagni, fantasista e assist-man più che finalizzatore; oggi, nelle “segrete stanze” non rinuncia a questa veste di suggeritore, nell'avanzare e caldeggiare le candidature di due compagni di tante battaglie sul campo come Chicco Evani e Attilio Lombardi. Gli uomini chiamati a risollevare la Samp dalle sabbie mobili della bassa classifica.

Il tempo per gli abbracci e per i giri di campo non è questo. Forse sarà ai primi di maggio, ultimo appuntamento di questa travagliata stagione in Serie B, sperando di non doversi giocare tutto nello scontro diretto con la Salernitana dei 90' conclusivi davanti alla gente di Marassi. Per festeggiare qualcosa di molto meno glorioso di uno Scudetto, una Coppa Italia o una Coppa delle Coppe, ma di tremenda importanza per la Samp di oggi. Da quel 1° giugno del 1997, quando Mancio chiudeva la sua lunga avventura in maglia blucerchiata, portata in cima all'Italia e quasi in vetta all'Europa e salutata quando era palese da tempo che fosse iniziato il declino, di cose ne sono successe. Roberto ha vinto un'altra sfida, quella di ricondurre al trionfo la Lazio e poi ha intrapreso il suo percorso di successo da allenatore. Il Doria è caduto più di una volta e, in qualche modo, si è sempre rialzato. Oggi rischia nuovamente lo sprofondo, ma con un vero numero 10 dietro le quinte si può pensare di affrontare il proprio destino con un po' meno paura.