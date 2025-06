Roland Garros 2025 con Sinner e Alcaraz: come vedere il torneo in streaming su Now

Dal 25 maggio all’8 giugno il grande tennis è di scena a Parigi. Tutto pronto per la 124esima edizione del Roland Garros. Tra gli appuntamenti più attesi dell’anno, il secondo torneo del Grande Slam – quello sulla terra rossa – vedrà sicuro protagonista anche Jannik Sinner, testa di serie numero uno del tabellone e reduce dalla sconfitta in finale agli Internazionali di Roma. Suo rivale più accreditato per la vittoria è il solito Carlos Alcaraz, fresco vincitore proprio al Foro Italico.

A PARIGI NUOVA CHANCE PER SINNER - Sulla terra rossa francese, che è stata teatro di ben 14 trionfi di Rafa Nadal, l’altoatesino andrà a caccia della sua prima affermazione al Roland Garros e del primo Slam lontano dal cemento, dopo i successi agli Australian Open e agli US Open nel 2024. Oltre al rivale spagnolo – campione in carica – occhi puntati anche su Djokovic, Zverev e Ruud, possibili outsider. L’Italia sarà rappresentata da un gruppo motivato e competitivo: Lorenzo Musetti, semifinalista a Roma, per il tabellone maschile, e Jasmine Paolini, trionfatrice nel WTA di Roma sia in singolo che in doppio con Sara Errani, cercheranno di confermare l’ottimo stato di forma. Assente invece Matteo Berrettini per un problema fisico,

DOVE VEDERE IL ROLAND GARROS – Il Roland Garros 2025 sarà trasmesso sui canali Eurosport 1 e 2 in streaming su NOW. Oltre alle partite, gli appassionati potranno seguire studi dedicati, approfondimenti e speciali per restare sempre aggiornati.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

