Roma, Abraham-Besiktas: affare fatto. Si complica la cessione di Romano al Torino

Frederic Massara è al lavoro per registrare i 15 milioni di plusvalenze entro la mezzanotte. Tammy Abraham dopo l'anno in prestito al Milan volerà in Turchia. Romano verso la permanenza mentre Cherubini piace al Sassuolo

Una vera corsa contro il tempo quella di Frederic Massara per registrare i 15 milioni di plusvalenze entro questa sera a mezzanotte. Oggi il Boca Juniors pagherà i 3,5 milioni della clausola rescissoria per Leandro Paredes. Ma non basta per raggiungere l'obiettivo. In queste ore il club giallorosso ha chiuso la trattativa col Besiktas per la cessione di Abraham. L'inglese è pronto a volare a Istanbul questa sera per firmare un contratto da 5 milioni netti per 4 stagioni (3 con opzione per il quarto. Nelle casse della Roma, invece, entreranno 15 milioni di euro. Di cui quattro saranno di plusvalenza. Abraham dopo l'anno in prestito al Milan lascia l'Italia. Era arrivato nella Capitale nell'estate del 2021 per sostituire Edin Dzeko. Con la maglia giallorossa ha vinto la Conference League da assoluto protagonista nel 2022.

ROMANO-TORINO - Bloccata per il momento la trattative col Torino per Alessandro Romano. Ieri i due club avevano trovato l'accordo sulla base di 6 milioni di euro, ma oggi è arrivata la fumata grigia. La Roma vuole inserire anche il diritto di ricompra, mentre i granata vorrebbero acquistarlo a titolo definitivo senza ulteriori aggiunte. Inoltre, il giovane centrocampista ha espresso la volontà di rimanere nella Capitale. Ha parlato con Gasperini e sa della possibilità di svolgere il ritiro con i giallorossi a Trigoria e in Inghilterra. Vuole giocarsi le sue carte. In stand by anche la trattativa per Terlizzi: difensore classe 2007 che piace al Torino.

CHERUBINI - Massara è al lavoro con il Sassuolo per chiudere un'altra cessione: quella di Cherubini in neroverde. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra i club. I giallorossi vorrebbero incassare almeno 5 milioni di euro per limitare la multa della Uefa. Manca ancora l'accordo con il Sassuolo che però è interessato al calciatore. In uscita anche Darboe che piace a Cremonese e Pisa e Pagano che è ad un passo dal Bari.