Roma, accordo col Besiktas per Abraham: un affare da 20 milioni

Obiettivo plusvalenze per la Roma, che entro domani, lunedì 30 giugno, devono raggiungere il traguardo di 10 milioni di plusvalenze per abbattere i limiti imposti dal Fair Play Finanziario. I giallorossi ci stanno lavorando provando a piazzare alcuni giovani della Primavera a titolo definitivo, ma la svolta può arrivare con la cessione di Tammy Abraham. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, la Roma ha trovato un accordo con il Besiktas per un affare da circa 20 milioni di euro totali. Le parti hanno lavorato in gran segreto in questi giorni, e ora siamo arrivati alla fase finale con scambio di documenti. Nei prossimi giorni Abraham volerà in Turchia per visite mediche e firma sul contratto.

ABRAHAM AL BESIKTAS DOPO IL NO ALLO ZENIT - L’offerta da 20 milioni di euro messa sul tavolo dal Besiktas è la stessa cifra che aveva proposto lo Zenit qualche giorno fa, ma era stato l’attaccante inglese a non accettare la destinazione russa. Stavolta, invece, Tammy ha detto sì al Besiktas per iniziare una nuova avventura; lascia l’Italia e la Roma dove era appena tornato dopo aver giocato l’ultima stagione in prestito al Milan conclusa con 10 gol e 6 assist considerando tutte le competizioni.

ABRAHAM AL BESIKTAS LIBERA IMMOBILE - Il Beikstas era a caccia di una punta per liberare Ciro Immobile che vuole tornare in Italia. Dopo aver sondato il terreno per Taremi, i turchi hanno affondato il colpo per Abraham e il suo trasferimento in Turchia accende così il semaforo verde per Ciro Immobile al Bologna. In queste ore il club turco e l’agente del giocatore stanno continuando a trattare la buonuscita per il giocatore: dovrebbe essere una cifra vicina ai 2 milioni di euro. Il Bologna ha pronto per Immobile un contratto di un anno con opzione per il secondo, con ingaggio di 2 milioni di euro bonus compresi.