Roma, accordo totale col Como per Belotti

Andrea Belotti sta per dire addio alla Roma a titolo definitivo. Il club giallorosso ha trovato un accordo col Como per 4.8 milioni di euro. Manca solamente l'ok del giocatore e la trattativa sarà conclusa. Il Gallo era arrivato nella Capitale nell'estate del 2022, ma non ha mai convinto a pieno Mourinho. L'ex attaccante del Torino era stato mandato in prestito per 6 mesi alla Fiorentina che aveva pensato di riscattarlo. L'offerta del Como però ha bruciato la concorrenza. Ora il club lombardo, appena salito in serie A, dovrà trovare l'accordo economico con Belotti che percepisce 2,4 milioni.