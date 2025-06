Roma, altro falso allarme per Dybala: ora punta l'Inter

Paulo Dybala è finito di nuovo ko, ma gli esami strumentali effettuati dall’argentino fanno tirare un sospiro di sollievo a Juric perché ancora una volta è stato tutto un falso allarme. Nessuna lesione e solo affaticamento. Si era fermato nella rifinitura alla vigilia del match contro il Monza per un fastidio al flessore. Una ricaduta del problema che aveva accusato nella partita europea contro l’Athletic. Anche in quel caso nulla di grave ma aveva saltato per precauzione il Venezia e con l’Elfsborg è entrato solamente nel finale.

NIENTE NAZIONALE E PUNTA L'INTER - Sono già due le partite saltate in questo inizio di stagione per degli infortuni non gravi. Ha dovuto anche rinunciare alla nazionale dopo che Scaloni lo aveva convocato per i prossimi impegni con Venezuela a Bolivia. Ora punta a recuperare per la partita di domenica 20 ottobre contro l’Inter. Durante la pausa continuerà a lavorare a Trigoria e svolgere terapie per essere a disposizione contro la squadra di Inzaghi.

IL FUTURO E’ UN REBUS – L’avvio di stagione di Dybala è stato travagliato: dal possibile addio di agosto ai soliti problemi muscolare. Da quando è alla Roma sono ben 33 le partite saltate per infortunio. Il suo rinnovo di contratto è legato alle partite che farà quest’anno: servono 14 presenze da almeno 45’. Il direttore sportivo Ghisolfi ha garantito di non aver chieto a De Rossi prima e a Juric poi di non far scendere in campo la Joya. Appena scatterà il rinnovo automatico il suo ingaggio arriverà a 9 milioni a stagione. Una cifra considerata troppo alta dal club e per questo il suo addio la prossima estate è più che probabile. Ma dalla Turchia arrivano notizie su una possibile separazione anche a gennaio. Dybala piace molto al Galatasaray.



