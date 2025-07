Roma-Atalanta, Zaniolo torna all’Olimpico da ex: cosa non ha funzionato in giallorosso

A volte ritornano. Da avversari. 690 giorni dopo l’ultima volta Nicolò Zaniolo tornerà all’Olimpico in occasione del posticipo della 14ª giornata di campionato tra Roma e Atalanta. L’ultima volta che il classe ‘99 ha giocato in quello stadio è stato con la maglia giallorossa: era il 12 gennaio 2023, Roma-Genoa di Coppa Italia finita 1-0 con gol di Dybala. In panchina c’era Mourinho e Zaniolo, partito titolare, ha giocato quasi tutta la partita da spalla di Tammy Abraham. In sottofondo i fischi dello stadio, meno di un mese dopo Zaniolo volerà il Turchia al Galatasaray.

ZANIOLO, COSA NON HA FUNZIONATO NELLA ROMA - Eppure appena arrivato in giallorosso Nicolò sembrava un predestinato. Lo era davvero: il suo trasferimento nella capitale era passato sotto traccia perché considerato solo una contropartita giovane all’affare Nainggolan-Inter, il 18 settembre 2018 si affaccia per la prima volta tra i grandi debuttando in Champions al Bernabeu. La scalata inizia da lì. A Trigoria sono convinti di avere un gioiello tra le mani, ma due gravi infortuni alle ginocchia (gennaio 2020 e settembre 2021) frenano la sua crescita. Il rapporto con i tifosi va avanti tra alti e bassi: da una parte il gol in finale di Conference, dall’altra un carattere forte e grande personalità non sempre gradita. Il rapporto con la Roma non decolla mai definitivamente, a causa di quei quei due pesanti ko non è più riuscito a esprimersi al meglio e così la Roma ha deciso di puntare su altri giocatori.

ZANIOLO, I NUMERI CON L’ATALANTA - A scommettere su di lui, in estate, è stata l’Atalanta che l’ha riportato in Italia dopo le esperienze all’estero tra Galatasaray e Aston Villa. Dopo aver rilanciato tanti giocatori, Gasperini sta provando a rigenerare anche Zaniolo; i nerazzurri l’hanno preso in prestito con obbligo di riscatto dal Gala, al momento il trequartista ha totalizzato 12 presenze tra campionato e Champions League ma sempre da subentrato segnando un gol in Europa contro lo Stoccarda.

ROMA-ATALANTA, LA SCELTA DI GASPERINI SU ZANIOLO - Anche stasera probabilmente Zaniolo partirà dalla panchina, il suo debutto da titolare sarà rimandato perché nel 3-4-2-1 dell’Atalanta sulla trequarti dovrebbero partire De Keteleare (in vantaggio su Pasalic) e Lookman dietro all’intoccabile Mateo Retegui, capocannoniere del campionato con 12 gol in 13 partite. Zaniolo quindi ancora verso l’esclusione dall’undici iniziale, pronto a subentrare a gara in corso da ex, in uno stadio che l’ha amato e fischiato.

ROMA-ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All.: Ranieri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All.: Gasperini.