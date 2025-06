Roma-Athletic Bilbao, le pagelle di CM: Soulé non punge, Hermoso sbaglia. Dovbyk una macchina

Roma-Athletic Bilbao 1-1

ROMA

Svilar6 – Mile offre la solita buona prestazione e si fa trovare pronto nei pochi tiri verso lo specchio della porta dell’Athletic. È poi incolpevole in occasione dell’1-1 di Paredes

Mancini5.5 – Parte bene con un gran lancio per Dovbyk, ma si fa sovrastare di testa in occasione del pari. Nella ripresa, come tutta la squadra, paga un po’ di stanchezza.

Ndicka 6 – Da inizio stagione è quasi sempre il migliore del reparto difensivo. Anche oggi sbaglia poco.

Hermoso5 – Lo spagnolo è stata una delle novità nel turnover light di Juric. Ma la sua avventura alla Roma non sta partendo col piede giusto. Dopo l’errore di Genova arriva un’altra sbavatura che regala il pari agli spagnoli.

Celik6 – Tanta corsa, ma poca precisione. Sulla destra le alternative sono poche ed è costretto a giocarle tutte. (dal 71’

Abdulhamid 6: lo stadio lo acclama ma dimostra di non essere ancora pronto per giocare a questi livelli)

Kone 6 – A sorpresa era rimasto fuori contro l’Udinese e ritrova la titolarità a centrocampo. Buona prestazione ma il giallo a fine primo tempo pesa e nella ripresa non ha lo smalto dell’inizio (dall’81’ Paredes SV)

Cristante6 – Lotta più di tutti in mezzo al campo e strappa la sufficienza. Forse ha bisogno di un po’ di ossigeno e dalla prossima può riposare.

Angeliño6.5 – È uno dei preferiti di Juric e punta a diventare un fedelissimo. Serve un assist al bacio per Dovbyk ma non basta per i tre punti.

Dybala 5.5 – Non è il solito Paulo. Poche giocate degne di nota e sbaglia un gol non complicato nel primo tempo. Esce dopo 45 minuti. (dal 46’ Soulé 5.5: ci prova ma la sua stagione non è ancora decollata)

Baldanzi6.5 – Il folletto ex Empoli ha qualità da vendere e dopo il primo gol in maglia giallorossa trova la maglia da titolare. Buona la sua partita e sulla trequarti ha fatto bene (dal 63’ Pisilli 6: entra bene in partita)

Dovbyk 7 – “The Machine” si è sbloccato e non si sta fermando più. Terzo gol di fila per il gigante ucraino che sblocca la gara. Nella ripresa non riesce ad essere decisivo (dall’81’ Shomurodov SV)

Juric 6 – L’esordio in Europa è amaro e l’Athletic gli nega la gioia della seconda vittoria di fila. La squadra era ben messa in campo nel primo tempo poi cala nella ripresa.

ATHLETIC BILBAO

Agirrezabala 6

Gorobosel 5.5

Vivian 5.5

Paredes 7

Berchiche 6

Prados 6

De Gallareate 6

Inaki Williams 6

Gomes 6

Djalò 6

Guruzeta 6

Nico Williams 6.5

Herrera 6

Berenguer 6

De Marcos 6

Nunez 6.5

All. Valverde 6