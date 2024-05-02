03 mag 2024, 00:54
Ultimi aggiornamenti: 26 giu 2025, 15:45
Roma-Bayer Leverkusen 0-2: il tabellino
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Roma-Bayer Leverkusen 0-2 (primo tempo 0-1)
Marcatori: 28' Wirtz, 73' Andrich.
Ammoniti: Tah (BL), Pellegrini (R), Xhaka (BL), Spinazzola (R), Andrich (BL), Cristante (R).
ROMA: Svilar; Karsdorp (61' Angelino), Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes (79' Baldanzi), Pellegrini; Dybala (91' Abraham), Lukaku (79' Azmoun), El Shaarawy.
A disp.: Rui Patricio, Boer, Ndicka, Abraham, Llorente, Renato Sanches, Aouar, Bove, Zalewski.
All.: De Rossi.
BAYER LEVERKUSEN: Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Xhaka, Hincapie; Wirtz (77' Hofmann), Adli (77' Tella), Grimaldo.
A disp.: Hradecky, Lomb, Kossounou, Borja Iglesias, Arthur, Schick, Boniface, Hlozek, Palacios, Puerta.
All.: Xabi Alonso.
Arbitro: Letexier