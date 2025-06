Roma-Bayer Leverkusen 0-2

Svilar 6: Quando Frimpong gli si presenta a tu per tu ci mette dita, ossa e cuore per coprire lo specchio. Poi non può arrivare sul rigore in movimento di Wirtz. Da quel momento arriva la burrasca, si oppone non sempre al meglio fino alla rete del raddoppio. Niente miracoli. L’impostazione dal basso lo espone a rischi.

Karsdorp 4: E’ l’anello debole, e Alonso lo sa visto che attacca spesso dalle sue parti. Dopo 6 minuti un mancato accorcio permette al Bayer di avanzare. La frittata è nell’aria e arriva venti minuti dopo quando fornisce l’assist che non t’aspetti per il gol dei tedeschi. Un errore che non dovrebbe vedersi nemmeno dei campionati amatoriali, figuriamoci in una semifinale europea.. Si offende per i fischi e corre giù negli spogliatoi. (62’ Angelino 5,5: si prende il posto davanti a Spina, e prova a farsi notare a fatica)

Mancini 6: Non ci sono punti di riferimento da mettere in manette, così si prende la licenza di andare a prendere anche quei palloni utili per la ripartenza. Ma la mossa di Alonso è furba, e così facendo la Roma perde lei un riferimento dietro. Si innervosisce e prova a spintonare compagni e avversari per risvegliare la Roma dal torpore.

Smalling 5: Difende l’area con tutto quello che ha, ma sul gol tedesco anche lui si fa superare di testa a inizio azione. Dopo lo svantaggio il Leverkusen si fomenta e gli sbucano da tutte le parti cogliendolo spesso impreparato. E anche l’inglese cade in errori di impostazione non da lui.

Spinazzola 5,5: Resta guardingo con un Frimpong che ha depredato più di mezza Germania quest’anno. Quando prova a farsi avanti, infatti, arriva l’occasione buona per l’avversario che per fortuna spara a lato. La maggiore freschezza dell’olandese è evidente. Chiusura in diagonale provvidenziale a inizio ripresa e tentativi di assalto con il dramma nel finale.

Cristante 5: Wirtz è più fastidioso della sabbia nera bollente sotto i piedi. Bryan riesce a contenere lui e mezzo centrocampo tedesco nella prima mezz’ora prima del pastrocchio di Karsdorp. Anche lui da quel minuto entra in confusione concedendo troppi metri. Di testa stavolta non fa male e nel finale sbaglia anche cose elementari.

Paredes 6: Cambio automatico quando c’è da gestire, poi infila le marce manuali in fase di spinta facendosi trovare spesso come elemento di appoggio in area avversaria come sull’azione del legno di Lukaku. Di fronte a Xhaka fa valere l’oro mondiale nella prima mezz’ora, poi però lo svizzera cala il marco pesante anche perché la Roma va in bambola. (79’ Baldanzi sv)

Pellegrini 6: Ormai gioca semifinali come Vasco va a cantare gli stadi. Le idee sono buone e il piede sembra caldo come al 42’ quando sfiora il palo da fuori area. Purtroppo però paga lo squilibrio successivo alla svantaggio perdendo spesso la posizione. Non finisce in gloria, stavolta ma nel finale è tra i pochi non mollare.

Dybala 5: Si aggira tra i fumi della battaglia con l’arco pronto a colpire. Ci prova dopo 10 minuti ma la freccia è troppo morbida. Non demorde lottando anche da terra, ma scivola tra pozzanghere e gambe avversarie al momento buono. Ci prova così da calcio piazzato, ma non è la notte giusta. Ripresa con grosse difficoltà. (91’ Abraham 5 : come si fa a non segnare da lì?)

Lukaku 6: Scontro tra pesi massimi con Tah, ma entrambi hanno anche piedi buoni. Big Rom gli scappa quasi subito e il difensore è costretto a tirargli giù pure i pantaloncini beccandosi il giallo. Poco dopo svetta in area e colpisce la traversa e sul finale di primo tempo serve bene Pellegrini. Fiammate nel gelo però. (79’ Azmoun 5,5: si divora il gol del possibile 1-2)

El Shaarawy 5,5: Cerca di colpire Stanisic nel sonno, ma il filo del fuorigioco è sottile. Si muove come un serpente ma pure lui scivola spesso senza contare che deve coprire una fascia spesso infiammata dagli avversari. Fa ciò che riesce, e anche di più. Ma è comunque poco contro questo Leverkusen.

De Rossi 5,5: L’approccio contro la squadra imbattuta ma non imbattibile è quello giusto e la Roma nella prima mezz’ora prende spesso il campo andando anche vicina al gol. Ma non aveva fatto i conti con alcune fragilità, ormai endemiche. La differenza col Leverkusen c'è, e sarebbe strano il contrario.

Bayer Leverkusen

Kovar 6: Due interventi facili e un bacio alla traversa colpita da Lukaku. Nel finale sbaglia un'uscita ma Abraham perdona

Stanisic 6: Di quelli dietro è forse quello che soffre di più. Ma proprio a voler cercare il pelo nell’uovo

Tah 6: Contiene a fatica Lukaku beccando anche un giallo. Poi fa valere l’esperienza

Tapsoba 6,5: Essenziale, in tutto quello che fa

Frimpong 7: Ha depredato la Bundesliga, e stasera fa lo stesso all’Olimpico. Bravo nella doppia fase, poco preciso davanti

Xhaka 7: Prima mezz’ora con difficoltà, poi il Leverkusen prende campo e lui sale in cattedra

Andrich 7: Cova vendetta dopo lo scorso anno. E si vede. Va su tutti i palloni, e in tutte le proteste. E va pure sulla palla dello 0-2. (77’ Tella 6)

Hincapié 6,5: Appare meno, ma resta stabile

Grimaldo 6,5: Sente la ferita fresca sulla fascia destra romanista. E fa danni come al solito. (93’ Kossonou sv)

Wirtz 7,5: Una zanzara, ma la puntura è quella del calabrone. Predestinato

Adli 6,5: Lotta, strepita, non dà punti di riferimento. Mossa giusta di Alonso. (77’ Hoffman 6)

Alonso 7,5: Ha plasmato una creatura ordinata, cattiva, spettacolare.E' l'allenatore dell'anno