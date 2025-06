Dopo il Derby tutto italiano contro il Milan, valido per i quarti, la Roma ha ottenuto il ticket per la semifinale di Europa League. Manca dunque solo un ostacolo, prima della finalissima del 22 maggio, in programma a Dublino. Un appuntamento che segnerà la storia, dato che la compagine di Daniele De Rossi, affronterà il fresco campione di Germania Bayer Leverkusen, che ha eliminato gli inglesi del West Ham, attuali campioni di Conference League.



CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Roma-Bayer Leverkusen

• Data: giovedì 2 maggio 2024

• Orario: 21.00

• Canale TV: DAZN, Sky Sport

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

DOVE VEDERE ROMA-BAYER LEVERKUSEN IN TV – Roma-Bayer Leverkusen, valevole per l’andata delle semifinali di Europa League, sarà trasmessa in diretta tv anche da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app DAZN. Inoltre, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, nonché in diretta streaming su NOW e su Sky Go.



LE ULTIME - De Rossi recupera praticamente tutti in casa Roma dove si rivedono Smalling in difesa, Paredes in mezzo al campo e Lukaku in attacco. Il dubbio è in difesa fra Llorente e Karsdorp da laterale destro con Celik squalificato. Xabi Alonso non cambia e in porta conferma il portiere di coppa Kovar. Tah recupera e ce la fa dal 1' mentre davanti niente inizio da ex per Schick e spazio a bomber Boniface.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Paredes, Cristante, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala. All. De Rossi

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Xhaka, Hincapie; Wirtz, Adli, Grimaldo. All. Xabi Alonso