Roma, bivio Pellegrini: infortunio, mercato e rinnovo è tempo dell'ultima scelta

La corsa contro il tempo di casa Roma per salvarsi dalle possibili sanzioni legate al settlement agreement concordato con la Uefa in chiave Fair Play Finanziario sta arrivando alle battute conclusive. Con gli addii di Zalewski e Paredes ancora non è stata raggiunta la cifra prestabilita e almeno un'altro addio importante o due minori, dovranno essere completati dal neo ds Massara. Fra i talenti della rosa giallorossa che almeno per ora non sono stati presi in considerazione per un addio c'è il capitano Lorenzo Pellegrini il cui futuro, però, è ancora tutto da scrivere.

L'INFORTUNIO - Oggi Pellegrini è ancora infortunato. Lo scorso 15 maggio il suo quadricipite femorale della coscia lo ha tradito per l'ennesima volta in carriera e, dopo gli esami strumentali a cui si è sottoposto, ha scelto di operarsi per provare a risolvere il problema una volta per tutte. La prognosi fu di 4 mesi e, quindi, il fantasista italiano classe 1996 sarà di nuovo abile e arruolabile di fatto dopo la prima sosta per le nazionali a campionato iniziato.

IL CONTRATTO - La Roma è però oggi davanti ad un autentico bivio non tanto tecnico, quanto economico. Pellegrini potenzialmente resta un top, ma il suo contratto con i giallorossi è in scadenza al 30 giugno 2026 e già nel corso dell'ultima stagione ogni trattativa per rinnovarlo non è andata a buon fine. Dall'1 luglio entrerà ufficialmente nel suo ultimo anno di contratto e di conseguenza questa sarà l'ultima finestra per poter eventualmente monetizzare un suo addio.

BIVIO ROMA - Cosa fare? Il valore potenziale del centrocampista è alto nella testa dei dirigenti giallorossi, ma in questa situazione contrattuale e con una rivoluzione al ribasso dei costi, un'offerta al rialzo per l'attuale contratto non è ipotizzabile. Iniziare la stagione con Pellegrini in scadenza e perderlo a parametro zero rappresenterebbe invece un potenziale danno economico che, in un momento di ristrettezze economiche, sarebbe quasi letale.

CHI LO VUOLE - L'affare in uscita è quindi possibile e, non a caso, nelle ultime settimane si sono affacciate alla porta dei suoi agenti, per scoprire a che punto è il recupero dall'infortunio, diverse squadre. Il Napoli lo voleva a gennaio, il Milan resta vigile in base alle uscite e ha un ottimo rapporto coi rossoneri così come il Bologna. Il gradimento dell'Inter è datato, ma ci sono anche diversi club all'estero (Marsiglia su tutte) che già in passato hanno fatto avances sempre respinte.

LA SUA VOLONTÀ - E Lorenzo? Pellegrini oggi è concentrato solo ed esclusivamente sul recupero dall'infortunio, ma la sua priorità, anima e core, sarebbe quella di rimanere ancora alla Roma. Per quanto riguarda la trattativa per il rinnovo, invece, non ha alcuna fretta. Sa che questo, a 29 anni, sarà l'ultimo contratto ricco della sua carriera, ma vorrebbe che fosse la Roma a regalarglielo. Vuole far parlare il campo per meritarselo, ma il mercato potrebbe sempre stravolgere i suoi piani.

