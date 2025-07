Roma, c'è il sì di Rios: pronta l'offerta al Palmeiras

La Roma vuole chiudere il prima possibile per il classe 2000, individuato come rinforzo ideale per il dopo Paredes

Massara mette il turbo e accelera sul mercato. Dopo aver risolto il nodo plusvalenze il 30 giugno, il ds giallorosso è al lavoro per accontentare Gian Piero Gasperini che ha chiesto almeno due acquisti per l’inizio del ritiro (13 luglio). Definita la cessione di Paredes al Boca Juniors, la Roma vuole chiudere il prima possibile la trattativa col Palmeiras per Rios. Il colombiano è il preferito di Gasperini che lo ha individuato da un anno. La squadra brasiliano chiede 30 milioni di euro, ma i giallorossi vorrebbero chiudere a meno. Pronti 25 milioni per chiudere la trattativa dopo aver ricevuto il sì del giocatore. Nella notte sono proseguiti i contatti col Palmeiras per arrivare alla fumata bianca.

SUPERATA L’INTER – La Roma vuole chiudere in fretta ed ha superato la concorrenza dell’Inter. I nerazzurri avevano effettuato un sondaggio col giocatore, ma ora la Roma è avanti a tutti. Anche al Porto che nei giorni scorsi aveva offerto 20 milioni di euro. Il classe 2000 è pronto per il salto in Europa. Una volta trovato l’accordo col Palmeiras potrà sbarcare in Italia. La volontà di Massara è di chiudere in fretta.

EL AYNAOUI IN STAND BY – Ferma la trattativa con il Lens per El Aynaoui. Al momento è l’alternativa a Rios che invece rimane l’obiettivo numero uno. Il club francese ha detto ‘no’ ad una prima offerta da 20 milioni ed ha intenzione di blindare il giocatore offrendo un nuovo contratto. Sullo sfondo c’è anche O’Riley ma la Roma con il Birghton vuole prima chiudere l’operazione Ferguson. L’attaccante arriverà in prestito.