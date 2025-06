Roma, caccia al nuovo allenatore: tra Allegri e Ancelotti spunta il rinnovo di Ranieri

“Pensate se il prossimo allenatore della Roma fossi io”, aveva detto Ranieri qualche settimana fa. Scherzava Claudio, ma nelle ultime ore la suggestione di vederlo di nuovo sulla panchina della Roma anche il prossimo anno ha preso piede. Lui e Ghisolfi sono al lavoro per il nuovo mister, ma se non si dovesse trovare un accordo con un allenatore di prima fascia c’è anche questa ipotesi. Per ora, però, non ne ha parlato con i Friedkin e la caccia continua. Ma in caso ci dovesse essere questo scenario Ranieri dirà di sì. Come ha sempre fatto. Per la Roma non ha intenzione di tirarsi indietro.

ALLEGRI E ANCELOTTI – La ricerca del nuovo allenatore continua e i nomi che fanno sognare i tifosi sono quelli di Allegri e Ancelotti. Il primo è nella lista anche del Milan. Ma l’eventuale arrivo di Raspadori potrebbe aiutarlo perché l’ex allenatore della Juventus ha un debole per il classe 2000 e lo voleva già a Torino lo scorso anno. Ancelotti, invece, a fine anno lascerà il Real Madrid e il suo desiderio è quello di vedere suo figlio sulla panchina della Roma. E potrebbe aprire la strada a Davide, suo vice da anni.

LE ALTERNATIVE - Anche Gasperini è finito nella lista. Ieri a Radio Romanista ne ha parlato Ubaldo Righetti: “È un obiettivo di Ranieri per il prossimo anno”. Più staccato Mancini che ha dichiarato di non essere stato contattato da nessuno. Contro il Parma allo stadio c’era Vincenzo Montella. Lui è stato vicino per il post Juric, ma è stato invitato dal club insieme a Tommasi e Candela per ricordare lo scudetto del 2001, vinto proprio grazie alla vittoria contro i gialloblu quasi 24 anni fa.