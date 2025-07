Roma, chi è El Aynaoui: il centrocampista figlio d'arte che ha stregato Massara

La Roma ha messo nel mirino El Aynaoui del Lens: andiamo a scoprire chi è il classe 2001 francese

La Roma ha messo nel mirino il centrocampista di proprietà del Lens Neil El Aynaoui. Come riferito da Matteo Moretto, il ds giallorosso Massara ha già fatto recapitare al club francese una prima offerta da 20 milioni di euro, che è però stata subito rispedita al mittente. Servirà, infatti, una proposta più allettante per convincere la dirigenza del Lens a cedere il proprio gioiellino.

Nato in Francia a Nancy nel 2001, El Aynaoui possiede anche la nazionalità marocchina per via del padre, Younes El Aynaoui che è stato un grande tennista marocchino, arrivato addirittura a raggiungere la posizione numero 14 del ranking ATP. Nato e cresciuto nella squadra della città in cui è nato, il centrocampista ha firmato il suo primo contratto professionistico con il Nancy nel 2021 e due anni dopo ha rinnovato con il club francese per altri quattro anni. El Aynaoui è un mediano-regista che ha grandi capacità di organizzare la manovra e un'ottima visione di gioco.

El Aynaoui è reduce da una stagione molto positiva con la maglia del Lens, anche se è stato vittima di alcuni infortuni che ne hanno limitato la crescita. Il classe 2001 ha comunque messo a referto un totale di