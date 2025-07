Roma, chi è Wesley e perché è adatto al gioco di Gasperini

La Roma vuole il terzino brasiliano 21enne del Flamengo.

La Roma ha messo nel mirino e vuole chiudere per Wesley, laterale destro 21enne del Flamengo: il laterale brasiliano piace molto a Gian Piero Gasperini e i dirigenti giallorossi sono pronti a concludere l'operazione con il Flamengo, per una cifra che supera i 25 milioni di euro, con il calciatore che ha già dato il proprio assenso al trasferimento..

CHI E' WESLEY - Wesley rappresenta bene l'identikit del giocatore che piace al tecnico ex Atalanta: un esterno a tutta fascia, rapido, resistente e con qualità tecniche in crescita costante. Titolare fisso nel Mengao e già osservato da vicino dallo staff della Seleção guidata da Carlo Ancelotti, il classe 2003 ha collezionato nel 2025 un totale di 23 presenze, 1 goal e 2 assist, numeri interessanti per un laterale il cui compito primario resta quello di sostenere entrambe le fasi, ideale nel 3-4-2-1 e nel 3-4-3. Molto bravo nei cross e nei passaggi decisivi, è un terzino più di spinta che di difesa, come dimostrato al Mondiale per clun.

DA PARCHEGGIATORE AL FLAMENGO, GRAZIE A YOUTUBE - Il classe 2003 era stato seguito già a Bergamo da Gasperini ma il sogno di vestire la maglia giallorossa dell'idolo Cafu è quanto mai realizzabile: pensare che fino a quattro anni fa svolgeva la mansione di parcheggiatore per sostentare la famiglia, nel ristorante dove lavorava la madre. Di giorno allenamenti per coltivare il sogno di diventare calciatore, la sera il lavoro per mantenersi: fino al video che gli cambia la vita, pubblicato su YouTube dopo il consiglio di un amico di famiglia, che gli frutta l'attenzione di un osservatore del Flamengo. Ora è protagonista e inamovibile in rossonero, ma la Roma è pronta ad offrirgli un quadriennale da 1,5 milioni l'anno. Già sposato e già papà, Wesley è molto amico del compagno di squadra ed ex giallorosso Gerson,