Roma-Como 2-1: il tabellino

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik (73' Rensch), Mancini, Ndicka; Soulé (59' Saelemaekers), Koné (59' Cristante), Paredes, Angeliño; Dybala, Pellegrini (46' El Shaarawy); Shomurodov (46' Dovbyk). A disposizione: Gollini, De Marzi, Nelsson, Rensch, Abdulhamid, Salah-Eddine, Pisilli, Hummels, Gourna-Douath, El Shaarawy, Saelemaekers, Cristante, Baldanzi, Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic (56' Vojvoda), Goldaniga, Kempf, Valle (73' Moreno); Caqueret (56' Cutrone), Perrone, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz (83' Ikoné), Diao (73' Fadera). A disposizione: Vigorito, Reina, Iovine, Douvikas, Moreno, Vojvoda, Dele Alli, Jack, Lesjak, Ikonè, Engelhardt, Braunoder, Fadera, Cutrone. Allenatore: Fabregas (squalificato, in panchina Guindos).

Arbitro: Pairetto. Assistenti: Baccini-Imperiale. IV Uomo: Giua. Var: Chiffi. AVar: Piccinini.

Ammoniti: Smolcic (C), Kempf (C), Caqueret (C), Mancini (R), Cristante (R), Fadera (C), Da Cunha (C), Vojvoda (C)

Marcatori: 43' Da Cunha (C), 61' Saelemaekers (R), 76' Dovbyk (R)

Espulsi: Kempf (C)