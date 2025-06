Roma, cori e pasillo de honor per Ranieri nell'ultima all'Olimpico: "Infinitamente grazie"

La notte di Claudio Ranieri, l'ultima da allenatore della Roma all'Olimpico e un saluto da brividi: cori, striscioni e pasillo de honor per il tecnico.

I giallorossi battono 3-1 il Milan nella 37esima giornata di Serie A tenendo viva la corsa a un posto in Champions League e condannando il Diavolo a restare fuori dalle prossime coppe europee. Il modo perfetto per Ranieri per salutare lo stadio di casa, in un'atmosfera da brividi fin dall'inizio e che è diventata ancor più emozionante al fischio finale.

Tutti i tifosi sugli spalti in piedi ad applaudire il tecnico e a dedicargli cori, al punto da commuovere il 37enne.

IL SALUTO DI RANIERI - Ranieri, accompagnato dai suoi due nipotini, ha ricevuto la Lupa Capitolina da Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini e ha parlato a tutto lo stadio: "Ricordo che più di 60 anni fa stavo là, in mezzo a voi. Vi avevo chiesto aiuto, tutti quanti insieme potevamo fare qualcosa di buono. Manca l'ultimo passo, domenica o giovedì. Sono orgoglioso di questi ragazzi, mi hanno seguito dal primo giorno. La cosa importante è che voi avete capito che avevamo bisogno del vostro supporto e del vostro amore. Grazie, infinitamente grazie".



CORI E STRISCIONI - La Curva Sud della Roma ha dedicato a Ranieri uno striscione molto toccante: "Il romanismo è quell'ideale che abbraccia ogni generazione... Quel sogno che ogni romanista avrà sempre nel cuore". Gli ultras hanno anche aggiunto tre teli che rappresentavano il tecnico di Testaccio in un abbraccio con Totti, De Rossi e Pellegrini.

Al 25' della gara è apparso un altro striscione: "Al cuor non si comanda, mister Ranieri uno di noi". A inizio ripresa un'altra celebrazione: "Sulla panchina la tua ultima presenza, Mr Ranieri cuore e appartenenza".