Roma cosa succede con Cristante? Si è allenato, l'intreccio col Milan e l'opzione Fiorentina

L'eco della discussione accesa, e da più parti ridefinita come lite o scontro acceso, avvenuto nel pomeriggio di ieri a Trigoria e che ha visto protagonisti in casa Roma l'allenatore Daniele De Rossi e Bryan Cristante sta continuando a tenere banco con il centrocampista italiano che ora sta provando a trovare una soluzione al problema enorme creatosi nello spogliatoio. Oggi si è allenato in gruppo, ma l'opzione di un addio resta possibile, ma il tempo stringe e il lavoro del suo entourage oggi è tanto frenetico tanto importante.

PUO' PARTIRE - La Roma a centrocampo è corta, ma la possibilità di un addio resta possibile. Il suo contratto è lungo e scadra il 30 giugno 2027, ma ha un ingaggio da 3 milioni di euro all'anno, cifre molto alte per la maggior parte delle squadre di Serie A. L'opzione prestito è percorribile e, in questo senso sono due le squadre a cui il classe 1995 è stato proposto in queste ore.

PROPOSTO AL MILAN - Il Milan è una delle squadre a cui è stato proposto, con i rossoneri che stanno lavorando ad un rinforzo a centrocampo, e i nomi di Manu Koné e Rabiot. Il problema per questi giocatori è l'attuale compilazione delle liste Serie A e Champions League dove i rossoneri hanno già occupato tutti gli slot per gli stanieri over 22. Il Milan ha però liberi diversi slot per giocatori italiani e, inoltre, Cristante è anche cresciuto nel settore giovanile rossonero e il suo arrivo a costi contenuti agevolerebbe anche l'intreccio coi giallorossi che stanno trattando Manu Koné accanto ai viola.

OPZIONE FIORENTINA - L'altra opzione che l'entourage del giocatore sta percorrendo è invece quella che porta a Firenze e alla Fiorentina che ha visto sfumare il colpo Mangala e rischia di perdere anche Amrabat. Palladino vorrebbe almeno uno, forse due colpi in mezzo al campo, l'allenatore e Cristante hanno lo stesso agente e un affare in prestito agevolerebbe i viola nel pagamento dell'ingaggio. Idee che restano vive e l'idea di una pace con De Rossi che resta comunque sul tavolo. Il futuro del centrocampista è tutto da scrivere in 2 giorni.