Roma: Cristante verso l'addio: ci pensano Milan e Napoli

Bryan Cristante sembra essere sempre più lontano dalla Roma. È uno dei senatori, ma la sua avventura può finire nei prossimi mesi. La stagione negativa dei giallorossi lo ha fatto finire nell’occhio del ciclone soprattutto dopo la lite con Daniele De Rossi a fine agosto. Si è sempre messo a disposizione della squadra giocando di nuovo come difensore centrale con Juric, ma il rapporto con la tifoseria non è più lo stesso. Per questo è finito sul mercatoe farà parte della rivoluzione annunciata dai Friedkin dopo il ko di Como che ha mandato su tutte le furie la proprietà americana.



IL MERCATO – Cristante ha un contratto che lo lega alla Roma fino al 30 giugno 2027 con un ingaggio importante di circa 3 milioni di euro a stagione. È arrivato nella Capitale nel 2018, ma adesso può salutare. Due squadre italiane hanno effettuato dei sondaggi: il Milan e il Napoli.Il ds Ghisolfi vorrebbe intavolare una trattativa con i rossoneri per riuscire a strappare Saelemaekers a titolo definitivo, dopo il prestito concesso per questa stagione. Infatti, è complicato che il Milan riscatti Abraham a giugno e dunque la Roma vorrebbe rinegoziare l'operazione inserendo una nuova pedina. Mentre la quadra di Conte è a caccia di un centrocampista da diverso tempo (smentiti in tal senso i contatti per Lorenzo Pellegrini). Non sono invece arrivate offerte dall’estero.