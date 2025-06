Roma, Dacourt: "Clamoroso che Totti non sia in società, sarebbe utile. De Rossi? Mancanza di rispetto"

Il doppio ex, Olivier Dacourt, ha presentato il match tra Roma e Inter. Queste le parole del centrocampista diventato ora sceneggiatore a Gazzetta.it.

COSA FA ORA - "Per anni ho gestito un ristorante italiano qui in Francia, poi ho aperto una galleria d’arte e ho girato e scritto quattro documentari. Adesso sono al mio primo film, un sogno che si realizza".

GARA SPECIALE - "L’Inter è fortissima. Io l’ho seguita sia in campionato che in Champions, sono dominanti. Ma non lo dico da oggi io eh, saranno almeno due anni che è così. Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario. Sulla Roma che dire… c’è un po’ di confusione, ma guai a dare i giallorossi per spacciati. Possono sorprenderti da un momento all’altro”.

DE ROSSI - “Daniele è un caro amico, una persona vera. Uno che ti dice le cose in faccia. L’ho sentito due giorni fa, ma non abbiamo parlato di calcio. Credo che sarebbe stata necessaria un po’ di pazienza in più e soprattutto un po’ più di rispetto, per un uomo e una bandiera come lui”.

TOTTI - “È clamoroso che non sia nella Roma. Francesco a Roma è un monumento, è storia. E poi sono sicuro che sarebbe utile, magari affiancato da chi si occupa della parte sportiva. Ma quando arriva a Roma un calciatore nuovo, il fatto che uno come Totti possa spiegargli cosa vuol dire indossare quella maglia, farebbe scattare qualcosa dentro, darebbe una spinta differente. Mi piacerebbe vederlo un giorno come ambasciatore del club”.