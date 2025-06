Roma, da Lucumì a Gosens e il "nuovo Lookman": le richieste di Gasperini

Domani Gian Piero Gasperini verrà presentato ufficialmente alla stampa. Nei prossimi giorni sono in programma nuovi incontri di mercato tra l’allenatore e la dirigenza. Gasp ha chiesto 5 acquisti per poter migliorare la rosa. La prima bella notizia è arrivata sul fonte dei rinnovi. Mile Svilar è pronto a firmare il rinnovo fino al 2029. Diverse le zone dal campo da puntellare e serviranno giocatori a immagine e somiglianza del tecnico: un difensore veloce, esterni di gamba e un nuovo Lookman

DIFESA – Il pacchetto arretrato della Roma subirà un restauro. Hummels e Nelsson hanno salutato mentre Kumbulla e Hermoso sono pronti a tornare dai rispettivi prestiti. Entrambi verranno valutare ma sicuramente verranno messi sul mercato per cercare di fare cassa. Serviranno almeno due centrali poiché a dicembre mancherà anche Ndicka che dovrà partecipare alla Coppa d’Africa. Gasperini ha chiesto dei centrali veloci: sul taccuino c’è Lucumì. Il Bologna non concede sconti e vuole i 28 milioni della clausola rescissoria. L’altro nome sul taccuino è quello di Balerdi

ESTERNI – In caso di addio di Angeliño, la Roma si tufferà sul mercato per cercare il sostituto. Lo spagnolo non rispecchia le caratteristiche degli esterni di Gasperini che sulle fasce vorrebbe giocatori più strutturati fisicamente. Occhi su De Cuyper (c’è anche il Milan) e su Gosens che è da anni un pupillo di Gasp. Sulla destra la Roma farà un altro tentativo per Saelemaekers.

IL NUOVO LOOKMAN – Anche il pacchetto offensivo vedrà l’arrivo di nuovi giocatori. Oltre ad un centravanti, Gasperini ha chiesto anche un giocatore che possa giocare sia come trequartista nel 3-4-2-1 che come ala d’attacco. Un nome da tenere in considerazione è quello di Paixao del Feyenoord che piace al tecnico da diversi anni. L’ultima idea è Ezzalzouli: il Betis chiede 20 milioni di euro. C’è anche la forte concorrenza del Como.