Roma, De Rossi sul calendario: 'Creato un precedente. Perché Atalanta-Fiorentina sì e Udinese-Roma no?

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Roma-Bayer Leverkusen di Europa League, il tecnico giallorosso Daniele De Rossi è tornato sulla decisione della Lega Serie A di non posticipare il recupero dei 20 minuti finali di Udinese-Roma dopo il 25 aprile, per alleggerire il calendario verso lo scontro con le Aspirine.

"Io ho fatto calcio ma non politica calcistica. Alle spalle ci sono persone che si occupano della squadra 24 ore su 24. Per la Lega è difficile accontentare tutti, penso che sia un precedente di cui però non voglio più parlare. Non voglio fare dietrologia, mi sembrava strano che non si potesse trovare date quando per un'altra partita si poteva trovare una data dopo la fine del campionato. Non avrei voluto toccare l'argomento perché io voglio pensare solo sul campo".

In realtà, una volta deciso di non giocare il giorno dopo (cosa che si poteva fare), la Lega Serie A non ha potuto posticipare oltre il 25 aprile la partita perché si trattava di un match già iniziato, e non da cominciare come invece lo è Atalanta-Fiorentina, la sfida a cui De Rossi fa riferimento.