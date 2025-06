Roma: Dovbyk a rischio anche per Verona, problema muscolare per Hermoso. Pellegrini recupera

Dopo la vittoria contro il Torino, la Roma è scesa in campo questa mattina per l'allenamento in vista del prossimo impegno contro l'Hellas Verona al Bentegodi, previsto per domenica alle 18. Come consueto chi ha giocato almeno 60' ha svolto un lavoro differenziato, mentre gli altri sono scesi in campo.

ASSENTE DOVBYK, SI FA MALE HERMOSO - Assente Artem Dovbyk, in dubbio anche per la prossima gara, dopo aver saltato quella contro i granata: domani ci sarà il provino decisivo, prima della partenza per il Veneto. Tra i big che hanno svolto il lavoro sul campo c'erano Cristante, Pellegrini, El Shaarawy, Soulé, Hummels e Shomurodov. Problema muscolare invece per Mario Hermoso, che dopo la squalifica scontata contro il Torino, è in dubbio anche per Verona.