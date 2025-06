Roma, Dybala su due fronti: recupero e rinnovo

Paulo Dybala lavora su due fronti. L'attaccante argentino della Roma si allena a Miami negli Stati Uniti per recuperare dall'infortunio rimediato durante la partita vinta 1-0 allo Stadio Olimpico contro il Cagliari lo scorso 16 marzo, quando era subentrato a Matias Soulé dalla panchina al 64' per poi uscire dal campo 11 minuti dopo lasciando il posto a Niccolò Pisilli. Il 25 marzo Dybala è stato operato a Londra al tendine semitendinoso della coscia sinistra lesionato. Ora sta cominciando a riprendere confidenza col pallone, con l'obiettivo di mettersi a disposizione del nuovo tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini (che lo già allenato al Palermo nella stagione 2012/2013, la prima della Joya in Serie A) ad agosto.

Sullo sfondo resta la questione relativa al contratto di Dybala, legato alla Roma fino a giugno 2026 con un ingaggio da 8 milioni di euro netti all'anno: cifra che lo rende il calciatore giallorosso più pagato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, in estate le parti sono pronte a trattare un nuovo accordo, "spalmaldo" lo stipendio su una durata contrattuale più lunga (almeno fino a giugno 2027). Provando così a spegnere le sirene dall'Argentina, in particolare quelle del Boca Juniors, già da tempo sulle tracce del centrocampista Leandro Paredes.