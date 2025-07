Roma, è fatta per Dovbyk: l'agente conferma. Le cifre, ecco quando arriva

Missione compiuta. Il viaggio in Spagna di Florent Ghisolfi porta ai frutti sperati. Il direttore sportivo della Roma ha trovato un accordo con il Girona per Artem Dovbyk.

LE CIFRE - L'attaccante ucraino arriva per una cifra tra i 33 e i 34 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Per lui è pronto un contratto per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2029 con un ingaggio da 3 milioni di euro netti all'anno più bonus.

VISITE E FIRMA - Dovbyk è atteso a Roma verso mezzogiorno di giovedì 1° agosto per poi effettuare le visite mediche e firmare il contratto col club giallorosso dei Friedikin. Dopodiché potrà mettersi a disposizione del suo nuovo allenatore Daniele De Rossi.

L'AGENTE CONFERMA - Alex Liundovskyi, l'agente del calciatore, ha pubblicato la maglia della Roma col numero 9 e il nome di Dovbyk in una storia su Instagram.

PICHICHI - Dovbyk si è laureato capocannoniere della Liga con 24 gol segnati nello scorso campionato spagnolo. L'ultimo in ordine di tempo a riuscirci e a trasferirsi in Serie A fu l'italiano Christian Vieri, passato dall'Atletico Madrid alla Lazio per 55 miliardi di lire (pari a 28,41 milioni di euro) mercato estivo del 1998 dopo i Mondiali in Francia.

DOPO LUKAKU - A Euro 2024 in Germania Dovbyk non ha trovato la rete nelle tre partite del girone giocate con Romania, Slovacchia e Belgio. In quest'ultima occasione contro Romelu Lukaku, il centravanti di cui ora prende il posto nella Capitale. Il belga ex Inter è rientrato al Chelsea per fine prestito ed è nel mirino del Napoli di Antonio Conte.

