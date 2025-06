Roma, è ufficiale la cessione di Samuel Dahl al Benfica: quanto incassano i giallorossi

In attesa di definire i primi colpi in entrata,Acquistato dal Djurgarden la passata estate per poco più di 4 milioni di euro, il giocatore svedese ha disputato la seconda parte dell'ultima stagione in prestito in Portogallo.e la Roma si riserva il 40% su una futura rivendita.

Questa la nota ufficiale pubblicata sul sito della Roma: “L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Samuel Dahl al Benfica. Arrivato nel luglio del 2024 dal Djurgarden, l'esterno svedese ha collezionato 3 presenze in giallorosso giocando sia in Serie A, sia in Coppa Italia. Nella sessione di trasferimenti invernale, il 4 febbraio 2025, si era trasferito proprio al Benfica a titolo temporaneo fino al termine della stagione. In bocca al lupo per il futuro, Samuel!”.

I numeri della stagione appena andata in archivio di Samuel Dahl sono i seguenti: in Serie A è sceso in campo solo due volte (per un totale di 41 minuti) e una volta in Coppa Italia, mentre col Benfica ha collezionato 11 presenze in campionato, 4 in Coppa del Portogallo e 3 in Champions League.