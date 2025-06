Roma, ecco Dovbyk: accolto dai tifosi entusiasti VIDEO

La Roma accoglie Artem Dovbyk. L'attaccante è atterrato all'aeroporto di Ciampino, accolto dai tifosi giallorossi entusiasti per il suo acquisto. Il nazionale ucraino classe 1997 arriva dal Girona per 33,5 milioni di euro più 5,5 milioni di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita.

VISITE E FIRMA - In giornata sono previste le visite mediche e la firma su un contratto per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2029 con un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti all'anno.

PICHICHI - Dovbyk si è laureato capocannoniere della Liga con 24 gol segnati nello scorso campionato spagnolo. L'ultimo in ordine di tempo a riuscirci e a trasferirsi in Serie A fu l'italiano Christian Vieri, passato dall'Atletico Madrid alla Lazio per 55 miliardi di lire (pari a 28,41 milioni di euro) mercato estivo del 1998 dopo i Mondiali in Francia.

DOPO LUKAKU - A Euro 2024 in Germania Dovbyk non ha trovato la rete nelle tre partite del girone giocate con Romania, Slovacchia e Belgio. In quest'ultima occasione contro Romelu Lukaku, il centravanti di cui ora prende il posto nella Capitale. Il belga ex Inter è rientrato al Chelsea per fine prestito ed è nel mirino del Napoli di Antonio Conte.

