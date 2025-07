Roma, finalmente Soulé: gol alla Maradona dopo i 'no' al Milan a gennaio

La perla di Soulé ha deciso la gara esterna contro il Parma. Matias dopo mesi complicati si è finalmente preso la scena. Ha prima procurato l’espulsione di Leoni e poi ha realizzato il suo secondo gol stagionale. Anche l’altro – di tacco – era stato bellissimo. Ma quello di ieri è stato prezioso per avere regalato alla Roma la terza vittoria di fina in Serie A: non succedeva da quasi un anno. Ad alcuni la punizione ha ricordato quella di Maradona, ma Soulé vola basso: «La sua era dentro l’area, lui ha fatto la storia». Meglio non scomodare Diego.

LE PAROLE DI RANIERI – Soulé sta cercando di ritagliarsi il suo spazio con Claudio Ranieri. L’allenatore crede in lui, ma qualche settimana gli aveva chiesto di essere più pratico. E così è stato. A Parma dopo un inizio complicato ha deciso la partita. Ranieri nei primi minuti di gara gli aveva detto di puntare più spesso Leoni, e dopo qualche minuto è stato espulso. “Non è facile essere giocatori della Roma, ma si sta applicando tantissimo. Facciamo il paragone con Baldanzi, quest’anno quando prende palla fa male mentre l’anno scorso era più timido. Matias deve stare tranquillo perché la Roma del futuro sarà sua “, ha detto Ranieri.

I NO A GENNAIO – Soulé è stato il grande colpo di mercato dell’estate giallorossa. Arrivato per quasi 30 milioni di euro è stato accolto con un bagno di folla. Ma l’impatto con una grande squadra è stato complicato. Per questo a gennaio diverse squadre hanno provato a chiedere informazioni ai giallorossi, ma da Trigoria sono sempre arrivati dei ‘no’. In Italia lo volevano Milan, Fiorentina e Genoa. Mentre all’estero il Betis Siviglia.



