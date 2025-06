Roma, Gasperini chiede a Pasalic di seguirlo dall'Atalanta

Gian Piero Gasperini si avvicina alla panchina della Roma. L'allenatore dell'Atalanta sembra ormai destinato a lasciare il club bergamasco dopo ben 9 anni per raccogliere l'eredità lasciata dal tecnico Claudio Ranieri, che ha condotto la squadra giallorossa al quinto posto in classifica con conseguente qualificazione alla prossima Europa League.

Un indizio sul possibile approdo del Gasp nella Capitale arriva anche dal mercato dei calciatori. Infatti, secondo il giornalista Alfredo Pedullà, Gasperini avrebbe chiesto a Mario Pasalic di seguirlo alla Roma. Il centrocampista croato classe 1995 è in scadenza di contratto il 30 giugno e quindi può svincolarsi a parametro zero, anche perché non ha ancora firmato il rinnovo propostogli dall'Atalanta.

Arrivato a Bergamo per 17 milioni di euro dal Chelsea nel mercato estivo del 2018, Pasalic ha segnato 59 goal e servito 40 assist in 298 presenze con la maglia nerazzurra. Nella sua carriera ha giocato anche per Hajduk Spalato, Elche, Monaco, Milan e Spartak Mosca.