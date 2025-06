Roma: Gasperini in pole nelle quote, per la sua sostituzione all'Atalanta è sfida a tre Motta-Farioli-Tudor

Gian Piero Gasperini vicinissimo alla panchina della Roma nella prossima stagione. Ne sono convinti i bookmaker che, seguendo le ultime voci di mercato, offrono l'approdo in giallorosso a 1,40. Il tecnico dell'Atalanta, dopo un incontro con la dirigenza bergamasca che non ha portato alla conferma, torna quindi in “pole”, in lavagna, scendendo dal 6 della scorsa settimana. Perde terreno, in quota, l'ipotesi Maurizio Sarri, proposto a 4,50 dopo essere stato il favorito, fino a pochi giorni fa, a 1,85.

Più staccato, a 8,50, l'ex allenatore del Borussia Dortmund Edin Terzic, considerato vicino alla Roma prima del ritorno di Claudio Ranieri. Se Gasperini dovesse lasciare Bergamo, sarebbe lotta a tre per la successione, secondo i betting analyst. Davanti a tutti a 3, sulla lavagna di Sisal, la coppia Thiago Motta-Francesco Farioli (ormai ex Ajax) con Igor Tudor in scia, a 3,50, visto il probabile addio alla Juventus. Seguono Sarri, a 7,50, e Roberto De Zerbi a 9. La conferma di Gasp vale invece 12 volte la posta.