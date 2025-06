Ore decisive per Gian Piero Gasperini alla Roma. L'allenatore, ormai sempre più lontano dalla panchina dell'Atalanta, sta sciogliendo gli ultimi dubbi convincendosi ad accettare la proposta giallorossa. Per la Juventus c'è il rischio di rimanere a bocca asciutta: i bianconeri avevano avuto un contatto diretto con il tecnico, ma il tentativo in extremis non sembra aver successo. A muoversi, in prima persona, come ricostruito dalla Gazzetta dello Sport, era stato il futuro direttore generale Damien Comolli che in mattinata aveva avuto un lungo colloquio telefonico con il tecnico. L'ex Tolosa era stato invogliato da Giorgio Chiellini, grande estimatore di Gasp che aveva avallato la candidatura dell’ormai ex atalantino. Gasperini ha risposto, ha valutato e ha poi risposto picche alla Juventus, confermando la sua volontà di allenare la Roma.

GASPERINI ALLA ROMA, CI SIAMO QUASI - Gasperini sta mantenendo la parola data alla Roma dopo l'incontro a Firenze con i Friedkin, Ranieri e Ghisolfi; dopo quel colloquio l'allenatore aveva chiesto di prendersi qualche ora per riflettere sulla proposta e controllare bene tutti gli aspetti del contratto, ora ci siamo quasi: il traguardo è a un passo, Gasp non è mai stato così vicino alla Roma quanto ora. La Juventus, a questo punto, dovrà rivedere i piani: dopo la permanenza di Antonio Conte a Napoli - primo nome della lista bianconera - e la scelta di Gasperini di andare nella capitale, i bianconeri valuteranno il lavoro di Igor Tudor al Mondiale per Club. Se dovesse far bene, potrebbe essere confermato anche per il 2025/26.

L'OFFERTA DELLA ROMA A GASPERINI - Da qualche giorno l'allenatore ha sul tavolo la proposta della Roma: un contratto di tre anni con scadenza fissata per il 2028, ingaggio da 4 milioni di euro più bonus e la promessa di essere coinvolto nelle scelte di mercato. La garanzia avuta dall'allenatore si chiama Claudio Ranieri: un nome, una garanzia. L'ormai ex allenatore ha iniziato un nuovo percorso da consigliere interno dei Friedkin, in questi giorni si è mosso in prima persona per trovare il nuovo allenatore. E ora è vicino alla chiusura della sua prima operazione.

