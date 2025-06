Roma-Genoa: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Roma e Genoa aprono la 21esima giornata di Serie A. I giallorossi vanno a caccia di un successo dopo il pari all’ultimo secondo contro il Bologna grazie alla rete di Dovbyk. Ranieri spera di trovare la seconda vittoria di fila in casa dopo il 2-0 nel derby. Il Genoa di Vieira arriva all’Olimpico dopo il successo contro il Parma e con il morale alto. Dopo l’esonero di Gilardino i rossoblù hanno risalito la classifica All’andata è finita 1-1: un pari che è costata la panchina a Daniele De Rossi.

Partita: Roma-Genoa

Data: venerdì 17 gennaio

Orario: 20.45

Canale Tv: Sky, Dazn

Streaming: Sky Go, Now, Dazn

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-GENOA

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.

GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup, Thorsby; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

Dove vedere Roma-Genoa in Tv: La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Roma-Genoa sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Roma-Genoa in diretta streaming: sarà disponibile su DAZN e il servizio di Sky, Sky go. Gli utenti potranno vedere Roma-Genoa in diretta streaming anche sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. La partita verrà trasmessa anche su Now