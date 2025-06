Roma, Ghisolfi a Casa Milan: incontro per Saelemaekers

La Roma stringe la presa per trattenere Alexis Saelemaekers a Roma: incontro nella sede del Milan.

La stagione si è conclusa e la rimonta in campionato con Claudio Ranieri in panchina ha portato il club giallorosso fino al quinto posto, utile per qualificarsi alla prossima Europa League. Campo in archivio, la dirigenza capitolina ha messo subito la testa sul mercato, con alcune priorità da risolvere.

Tra queste il futuro di Alexis Saelemaekers, arrivato dal Milan la scorsa estate nello scambio di prestiti che ha portato Tammy Abraham a Milano. Nessuna opzione di riscatto, ma la promessa tra le due società di ridiscutere il futuro dell'ex Anderlecht a bocce ferme. E quel momento è arrivato.



ROMA-MILAN, INCONTRO PER SAELEMAEKERS - Nel pomeriggio di oggi infatti sono arrivati a Casa Milan, sede del club giallorosso, il direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi, il CEO Lorenzo Vitali e Simone Ricchio (sport area manager). Presente anche l'agente Giuseppe Riso, che aveva curato da intermediario lo scambio di prestiti della scorsa estate. Lo stato maggiore del club giallorosso si è mosso per incontrare subito i vertici milanisti, nel giorno dell'insediamento di Igli Tare come nuovo direttore sportivo del Diavolo. Per strappare Saelemaekers al Milan serve un'offerta importante, superiore ai 15-20 milioni di euro, cifra che rispecchia la valutazione fatta dal club rossonero.

PREVISTI NUOVI INCONTRI - C'è la volontà di chiudere l'operazione da parte della Roma, ma ci sono ancora dettagli da risolvere e per questo sono previsti nuovi incontri tra le parti.

LA STAGIONE DI SAELEMAEKERS - La Roma vuole mantenere in rosa Saelemaekers anche per la prossima stagione, convinta dai numeri della stagione del belga: 32 presenze in tutte le competizioni, impreziosite da 7 goal (tutti in Serie A) e altrettanti assist (di cui 5 in campionato).