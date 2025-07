Roma, Ghisolfi sfida Manna e il Napoli sul mercato: contatti per Solet, Paixao e Lucca

Tra Napoli e Roma il distacco in classifica è di 14 punti ma sul mercato i giallorossi puntano a ridurre il divario. In questa fase preliminare, fatta di primi contatti e valutazioni, i due club hanno avuto spesso gli stessi interlocutori. Sia Florent Ghisolfi che Giovanni Manna hanno fatto più di una telefonata all’agente Giuseppe Riso nelle ultime settimane per chiedere informazioni per l’attaccante dell’Udinese e della Nazionale azzurra Lorenzo Lucca.

30 MILIONI - Dovbyk non basta alla Roma che già nello scorso mercato di gennaio aveva tentato di portare a Trigoria un nuovo attaccante.I giallorossi hanno messo Lucca in cima alla lista della spesa in vista della prossima stagione ma l’acquisto del classe 2000 potrebbe dipendere dalla partecipazione alla prossima Champions League. Il Napoli, dal canto suo, è sicuro di parteciparvi nella prossima stagione e non avrebbe problemi a soddisfare la richiesta dell’Udinese che è di 30 milioni di euro. Lucca in azzurro da Conte non è solo un’idea di Manna ma una possibilità concreta.

PAIXAO E SOLET - Il pubblico italiano lo ha iniziato a conoscere meglio nel doppio confronto di Champions League contro il Milan, con tanto di gol vittoria per il Feyenoord realizzato nella gara di andata, ma Igor Paixao è seguito da diversi mesi sia dalla Roma che dal Napoli. La novità delle ultime ore è quella di contatti già avviati con l’agente dell’esterno offensivo brasiliano che ha una valutazione importante, tra i 28 e i 30 milioni di euro. In questo lungo e sorprendente testa a testa non poteva mancare il nome di Oumar Solet: il difensore francese dell’Udinese ha appena affidato i suoi interessi all’Unique Sports Group, agenzia internazionale che vanta procure di calciatori dei maggiori campionati europei e non solo. Tra loro Hakan Calhanoglu, Troy Parrot, Aaron Ramsey, Calvin Bassey, Neco Williams del Nottingham e Alexis Saelemakers. Un cambio di strategia che sembra avvicinare l’ex Salisburgo proprio alla Roma.