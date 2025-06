Roma, Ghisolfi vola a Girona per sbloccare l’affare Dovbyk

Florent Ghisolfi è partito verso Girona. Il ds giallorosso ha preso un aereo da Ciampino intorno alle 13.30 direzione Spagna per chiudere l’operazione Dovbyk. Quando i dirigenti giallorossi partono, di solito tornano con il giocatore. Era successo anche l’anno scorso con Lukaku. Ma torniamo al presente. Il direttore sportivo francese, insieme agli agenti dell’ucraino, incontrerà il club nelle prossime ore. L’obiettivo è chiudere il primo possibile l’operazione per regalare a Daniele De Rossi il nuovo bomber.

LE CIFRE - L’accordo con Dovbyk è stato già trovato: pronto per l’attaccante un quinquennale da 3 milioni di euro a stagione. Adesso va trovato quello con il Girona. La Roma ha messo sul piatto inizialmente 35 milioni totali, ma la squadra spagnola ne vuole 35 più 5 di bonus. Si cercherà di trovare un’intesa nelle prossime ore. I giallorossi sono pronti a presentare un’offerta da 32 più 6 di bonus con il 10% sulla futura rivendita a favore del Girona. I Friedkin vogliono il bomber ucraino e De Rossi spera di abbracciarlo per il ritiro inglese.

DOPO SOULÉ, SI PUNTA DOVBYK - Le incredibili immagini dell’accoglienza a Soulé sono già un “lontano” ricordo. Ora i romanisti vogliono regalare un’ondata d’amore a Dovbyk. Nei prossimi giorni potrebbe sbarcare a Ciampino e tantissimi tifosi lo aspetteranno. Poi c’è una data cerchiata in rosso sul calendario: il 3 agosto. Sabato a Rieti è in programma l’amichevole con l’Olympiacos e oltre all’esordio di Soulé i romanisti sperano di vedere anche l’ucraino. Poi dopo il match ci sarà la partenza per l’Inghilterra. Il countdown verso l’inizio del campionato è iniziato e Ghisolfi vuole consegnare la rosa completa a Daniele De Rossi.

