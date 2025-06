Roma, Hummels scaccia le polemiche: "Non sono andato prima negli spogliatoi, da dove è uscito?"

Mats Hummels, difensore della Roma al centro di qualche polemica per il suo scarso utilizzo da parte del tecnico Ivan Juric nonostante a giugno abbia giocato la finale di Champions League, si è sentito di chiarire personalmente un episodio che in molti hanno a suo dire male interpretato dopo la sconfitta dei giallorossi a Verona nell'ultimo turno di campionato:

"In questo momento sto ricevendo tante domande su un mio presunto rientro negli spogliatoi, quindi mi limiterò a chiarire. Ieri non sono andato negli spogliatoi anzitempo. Dopo il riscaldamento, sono tornato normalmente in panchina e sono rimasto lì fino al fischio finale. Non so come sia uscita quest'altra versione dei fatti, a dire il vero".

La situazione di Juric, intanto, non è delle più rosee: il tecnico è in discussione, e la famiglia Friedkin sta valutando altre soluzioni per cercare di salvare una stagione che sta andando sempre più verso un piazzamento sotto le posizioni che valgono l'Europa.