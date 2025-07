Roma, i convocati di Gasperini per il raduno: c'è una sorpresa e un escluso

Primi convocati di Gasperini per la sua nuova avventura con la Roma: tutti i giocatori che saranno a Trigoria ai suoi ordini, chi c'è e chi è stato escluso

Tutto pronto per il primo giorno di scuola di Gasperini alla Roma. Nella giornata di domenica 13 luglio, i giallorossi si raduneranno a Trigoria per dare il via alla nuova stagione sotto gli ordini dell'ormai ex storico tecnico dell'Atalanta.

In vista del primo rendez-vous con i suoi giocatori, Gasp ha diramato la lista dei convocati. Non ci sono Ola Solbakken e il giovane Jan Oliveras, in odore di partenze, mentre è presente Mario Hermoso. Lo spagnolo è tornato nella capitale dopo il prestito al Bayer Leverkusen e si è rimesso a disposizione di Gasperini: incerto il suo futuro, l'ex Atletico Madrid ha diverse richieste ma, vista la penuria di difensori centrali e il suo essere adatto alla difesa a 3 del nuovo corso, potrebbe sfruttare il raduno per tenersi un posto in rosa.

Questa la lista completa dei giallorossi convocati per il raduno a Trigoria.

Portieri: Boer, De Marzi, Gollini, Svilar, Zelezny.

Difensori: Angelino, Celik, Hermoso, Kumbulla, Mancini, Mannini, Ndicka, Reale, Rensch, Salah Eddine, Sangare, Saud.

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Darboe, Koné, Pellegrini, Pisilli, Romano.

Attaccanti: Cherubini, Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Soulé.