La Roma ha scelto, il casting è finito: Marzio Perrelli, attuale Executive Vice President di Sky Italia sarà il nuovo amministratore delegato giallorosso. Si attende solo l'annuncio da parte del club, come raccolto da Calciomercato.com.

AL POSTO DELLA SOLOUKOU - Il dirigente romano, classe 1968, sarà quindi il nuovo CEO giallorosso, andando così a coprire il ruolo lasciato scoperto dalla dirigente greca Lina Souloukou. Il casting è quindi terminato e ora si attende solamente l'annuncio da parte del club, atteso già nelle prossime ore.

CHI E' MARZIO PERRELLI - La sua carriera è iniziata nel 1993 a New York nella banca d’affari Goldman Sachs, dove ha partecipato a un esclusivo programma di formazione per analisti nella divisione Fixed Income, Commodities, and Currencies, distinguendosi come l’unico italiano tra i 120 selezionati. L’anno successivo si è trasferito a Londra, lavorando nella sede internazionale di Goldman Sachs e occupandosi di prodotti finanziari e clienti istituzionali in diversi Paesi europei, fino a diventare Responsabile del Desk italiano. Nel 2001 è tornato in Italia come CEO di Goldman Sachs Milan, dove ha avviato le operazioni italiane della banca, ottenendo risultati di rilievo nei mercati obbligazionari e finanziari ad alto rendimento. Nel 2004 è passato a HSBC Bank Plc Italy, ricoprendo i ruoli di Head of Global Banking and Markets e CEO, guidando per oltre dieci anni le attività della banca nell’Export Finance e nei mercati tra Europa, Asia e Sud America.

LA BENEFICENZA E SKY - in Svizzera ha co-fondato l’associazione benefica “Right to Play”,attiva in 20 Paesi del mondo, che utilizza sport e gioco per sostenere lo sviluppo dei bambini. Inoltre, ha fatto parte del Comitato d’Onore per la candidatura di Roma come sede della Ryder Cup 2022. Negli ultimi anni, dopo una lunga carriera nella finanza internazionale, Perrelli è approdato al settore media e sport: dal 2018 ricopre il ruolo di Executive Vice President di Sky Italia, dove è responsabile di Sky Sport, coordinando i team editoriali, di produzione e la gestione dei diritti sportivi.